لبنان

وزير الدفاع التقى رئيس الاركان الايطالي والسفير البريطاني

Lebanon 24
28-09-2021 | 05:39
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استقبل  وزير الدفاع الوطني موريس سليم  قائد الأركان الإيطالي الجنرال إنزو فيكياريللي على رأس وفد بحضور السفيرة نيكوليتا بومباردييري.   
 وجرى عرض للتعاون القائم بين البلدين في المجال العسكري، وشكر الوزير سليم الجانب الايطالي على كل المساعدات التي يقدمها  للبنان في هذه المرحلة الصعبة، منوها بالدور الذي تقوم به القوة الايطالية في اطار  القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفل).
 وسلمت السفيرة بومباردييري الوزير سليم  رسالة من نظيره الايطالي  لورينزو غيريني أكد فيها   استعداد بلاده  للوقوف على حاجات الجيش اللبناني واستمرار التواصل في سبيل تعميق روابط التنسيق بين وزارتي الدفاع الوطني في كلا البلدين.
وفي ختام الزيارة، قدم الجنرال فيكياريللي درعا تقديريا للوزير سليم.

 كذلك عرض الوزير سليم للتعاون الثنائي بين لبنان والمملكة المتحدة مع السفير البريطاني في لبنان ايان كولار الذي أكد  على  التزام المملكة المتحدة بمواصلة دعم الجيش اللبناني.
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