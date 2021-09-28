أرقام تكشف.. نفقات الدولة اللبنانية تتراجع بقوّة فماذا عن الإيرادات؟

نشرت وزارة المالية جداول جديدة تكشفُ حجم إيرادات ونفقات الدولة اللبنانية خلال الربع الأول من العام 2020 من جهة وخلال الربع الأول من العام 2021 من جهة ثانية.

وبحسب الجداول التي تلقى "لبنان24" نسخة منها، فقد جاءت الأرقام على النحو التالي:

في الربع الأول من العام 2020:



مجموع إيرادات الدولة: 3,163,023 مليون ليرة.

مجموع نفقات الدولة: 5,580,582 مليون ليرة.

في الربع الأول من العام 2021: