أرقام تكشف.. نفقات الدولة اللبنانية تتراجع بقوّة فماذا عن الإيرادات؟

نشرت وزارة المالية جداول جديدة تكشفُ حجم إيرادات ونفقات الدولة اللبنانية خلال الربع الأول من العام 2020 من جهة وخلال الربع الأول من العام 2021 من جهة ثانية.
وبحسب الجداول التي تلقى "لبنان24" نسخة منها، فقد جاءت الأرقام على النحو التالي:
في الربع الأول من العام 2020:
مجموع إيرادات الدولة: 3,163,023 مليون ليرة.
مجموع نفقات الدولة: 5,580,582 مليون ليرة.
في الربع الأول من العام 2021:
مجموع إيرادات الدولة: 3,153,620 مليون ليرة.
مجموع نفقات الدولة: 4,083,693 مليون ليرة.
وبالنظار إلى الأرقام، فإنّ إيرادات الدولة تراجعت 9,403 مليون ليرة. أما نفقات الدولة اللبنانية، فقد تراجعت أيضاً 1,496,889 مليون ليرة.
وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي محمد الشامي لـ"لبنان24" إن التراجع في إيرادات الدولة مُتوقع ومعروف بشكل كبير، خصوصاً في ظل الأزمة القائمة التي يعيشها المواطنون، في حين أن القطاع العام يواجه شللاً بارزاً.
ولفت الشامي إلى أن انخفاض نفقات الدولة سببه تراجع دفع الأموال على استيراد المحروقات والفيول بشكل أساسي.
ومع هذا، فقد أوضح الشامي أنّ "تخلّف الدولة عن سداد المستحقات المتوجبة عليها هو من العناصر الأساسية التي أدت إلى انخفاض النفقات أيضاً بشكل ملحوظ".