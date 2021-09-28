ماذا يجري في طرابلس؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام للجيش بالانتشار في الاسواق الداخلية لمدينة طرابلس حيث اغلقت عدد من المحلات التجارية ابوابها نتيجة تجدد الاشكال بين عائلتين في سوق النحاسين.