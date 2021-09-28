لبنان

ماذا يجري في طرابلس؟

Lebanon 24
28-09-2021 | 06:23
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام للجيش بالانتشار في الاسواق الداخلية لمدينة طرابلس حيث اغلقت عدد من المحلات التجارية ابوابها نتيجة تجدد الاشكال بين عائلتين في سوق النحاسين.
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سوق النحاسين

طرابلس

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