لبنان

لقاءات ديبلوماسية لرئيس الحكومة تناولت أولويات الإصلاح

Lebanon 24
28-09-2021 | 06:23
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شهد السراي الكبيراليوم سلسلة لقاءات ديبلوماسية لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الذي اجتمع مع سفير الإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف.
بعد الاجتماع قال السفير طراف:"كان لقائي الأول مع الرئيس ميقاتي جيداً وبنّاءً، وقد ناقشنا جملة مسائل يجب معالجتها وتشاركنا منحى التوجّه للاهتمام بالأولويات الملحّة المتصلة بالأزمة الإقتصادية التي يمرّ بها لبنان وما يجب القيام به من أجل إخراجه منها ، وقد جرى التوافق على أن العنصر الأكثر أهمية لتحقيق ذلك هو الدخول في مفاوضات جدية مع صندوق النقد الدولي لمعالجة هذه المسائل.
أضاف: تناقشنا أيضاً في أهمية إجراء الإستحقاقات الإنتخابية في موعدها المحدد في العام المقبل، وكذلك ما يمكن القيام به لمعالجة المشكلات المتعلقة بقطاع الكهرباء.
وختم بالقول: لقد كانت بداية جيدة ونحن نعلم أن تطبيق ما تمت مناقشته لن يحصل على الفور، وكان من المشجع جداً أن نرى أن دولة الرئيس يسعى لإحراز تقدم في المسائل التي ناقشناها اليوم، ومن جهتنا سنواصل دعمنا للبنان، وبشكل خاص في القضايا المتصلة بقطاعات الرعاية الصحية والمساعدات الإجتماعية والتربية.
سفير روسيا
وإستقبل الرئيس ميقاتي سفير روسيا في لبنان الكسندر روداكوف الذي أوضح بعد الزيارة انه نقل رسالة تهنئة بتشكيل الحكومة من رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين، مشيراً الى أنه جرت مناقشة العلاقات الثنائية في المجالات كافة.
أضاف: نحن نعرف الأوضاع في لبنان وروسيا جاهزة لتطوير التعاون القائم وتقديم المساعدات اللازمة للبنان.
قائد اليونيفيل
وإستقبل الرئيس ميقاتي رئيس بعثة اليونيفل وقائدها العام اللواء ستيفانو دل كول حيث تطرق البحث الى الوضع العام في الجنوب ضمن نطاق عمل اليونيفل وآلية تطبيق مندرجات القرار ١٧٠١.
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