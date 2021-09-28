لبنان

إجتماع للجنة الاعلام... هذا ما جرى خلاله

Lebanon 24
28-09-2021 | 06:44
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 عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة رئيسها النائب الدكتور حسين الحاج حسن، وحضور النواب: آلان عون، رولا الطبش، ابراهيم الموسوي، سيزار ابي خليل، انور جمعة.

كما حضر الجلسة: وزير الاعلام جورج قرداحي، وزير العمل مصطفى بيرم، رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، نقيب المحررين جوزيف قصيفي، مديرة المحاسبة العامة في وزارة المالية الدكتورة رجاء الشريف، رئيس دائرة العلاقات الاعلامية في وزارة المالية لارا سليمان، عضو نقابة محرري الصحافة اللبنانية علي يوسف، رئيس نقابة المصورين الصحافيين عزيز طاهر وممثل العلاقات الاعلامية الدكتور وحيد مصطفى.

اثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان التالي: "عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة لها عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور
حسين الحاج حسن وحضور السادة النواب اعضاء اللجنة.

وتمثلت الحكومة بمعالي وزير الاعلام السيد جورج قرداحي، معالي وزير العمل السيد مصطفى بيرم وحضور مدير عام الضمان الاجتماعي، رئيس المجلس الوطني للاعلام ونقيب المحررين وممثلين عن وزارة المالية.

وقد درست اللجنة جدول الاعمال الاتي:

- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى السماح الى الصحافيين غير المرتبطين بعقد عمل الانتساب الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي قرر المجلس إحالته في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 حزيران 2021 على لجنة الاعلام والاتصالات.

- اقتراح القانون الرامي الى تنظيم المواقع الالكترونية الاعلامية المقدم من النائب حسين الحاج حسن.

وسوف تتابع اللجنة درس هذه المواضيع في جلسة تحدد لاحقا".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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