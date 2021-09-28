لبنان

هيئة العلماء زارت مفتي الجمهورية: لتفعيل دور الحكومة والخروج من النكد والكيدية السياسية

Lebanon 24
28-09-2021 | 06:54
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 إستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وفدا من "هيئة العلماء المسلمين" برئاسة الشيخ خالد العارفي، الذي قال بعد اللقاء: "تشرفنا بزيارة سماحته وسيد هذه الدار التي تشكل عمامة الطائفة وعباءة الوطن".

ولفت الى أن اللقاء "تناول الوضع المعيشي في لبنان وما يمر به بلدنا من أوضاع دقيقة وحساسة وخطيرة، من الواقع التربوي والتعليمي الأليم، إلى الانهيار الاقتصادي الذي أصاب كل مرافق الحياة، ومن أهمها القطاع التربوي الذي لا ينبغي السماح بتعطيله للسنة الثالثة على التوالي، كما أكدنا على ضرورة دعم التعليم الديني في المدارس والمهنيات الرسمية".

ورأى أنه "انطلاقا من موقف الهيئة المعارض للفراغ والفوضى والفتنة، فإنها تدعو الى تفعيل دور الحكومة والخروج من النكد السياسي والكيدية السياسية".

اضاف: "كذلك أكدنا ضرورة مواكبة الحالة المعيشية التي طاولت جميع القطاعات وتعزيز وضع العلماء. ودار الحديث حول الأوضاع الدقيقة التي يمر بها وطننا الحبيب لبنان وأكدنا المسؤولية التنظيمية مع هذه الدار الكريمة في حراسة الدين والمثل الأخلاقية ورعاية شؤون المسلمين والشراكة مع جميع المكونات العاملة للنهوض بالبلد من الانهيار الكبير الذي نزل ببلدنا الحبيب لبنان".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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