لبنان

للمسافرين الى لندن... اليكم هذا البيان من "الشرق الاوسط"

Lebanon 24
28-09-2021 | 06:56
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صدرعن شركة طيران الشرق الأوسط البيان التالي:
عطفاً على القرار الصادرعن السلطات البريطانية  فيما يتعلق بتعديل قيود السفر الى لندن،  يهم شركة طيران الشرق الاوسط أن تعلن عن التعديلات التالية ابتداءً من 4 تشرين الاول 2021 وفق ما يلي:
المسافر الملقح  بالكامل هو  إما: الملقح في إطار برنامج التطعيم المعتمد في المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو برنامج اللقاح في المملكة المتحدة في الخارج أو غيرها من الجهات الصحية المعترف بها من قبل المملكة المتحدة ، لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة هذا الرابط: https://www.gov.uk/guidance/how-to-quarantine-when-you-arrive-in-england#changes-to-international-travel-rules

الشروط  الواجب اتباعها من قبل المسافرين الملقحين  بلقاح معترف به من قبل المملكة المتحدة
1- حجز ودفع مقابل فحص COVID-19 الذي سيخضع له المسافر في اليوم الثاني بعد الوصول إلى لندن عبرهذا الرابط: https://www.gov.uk/find-travel-test-provider 
2- تعبئة نموذج تحديد موقع الراكب قبل 48 ساعة من موعد الوصول عبر هذا الرابط : https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk 
3- إجراء فحص COVID-19  في اليوم الثاني من الوصول إلى لندن
4- إظهار وثيقة/ شهادة التطعيم بالكامل (قبل 14 يوما على الأقل من الوصول) يمكن أن تكون هذه الوثيقة إما رقمية أو ورقية تتضمن: الاسم و الشهرة وتاريخ الميلاد والعلامة التجارية للقاح والشركة المصنعة، وتاريخ التطعيم لكل جرعة وبلد التطعيم و / أو مصدر الشهادة.
5- تطبق أيضا شروط المسافرين الملقحين على الأفراد دون 18 سنة و المقيمين في المملكة المتحدة أو أحد البلدان أو الأقاليم المدرجة في القائمة مع برامج التطعيم المعتمدة.
إذا لم تكن مؤهلا على النحو الوارد أعلاه ، يعتبر المسافر غير ملقح ويجب عليه اتباع الشروط التالية قبل السفر إلى لندن:

الشروط  الواجب اتباعها من قبل المسافرين غير الملقحين  أو الملقحين بلقاح غير معترف به من قبل المملكة المتحدة
1- حيازة نتيجة فحص COVID-19 سلبية (3 أيام قبل المغادرة إلى لندن)، للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة هذا الرابط https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-testing-for-people-travelling-to-england
2- حجز ودفع فحوصات  COVID-19 ليوم 2 وليوم 8 التي سيتم أخذها بعد الوصول إلى لندن من خلال هذا الرابط :
https://www.gov.uk/find-travel-test-provider
3-تعبئة نموذج تحديد موقع الراكب في أي وقت خلال 48 ساعة قبل موعد الوصول الى لندن من خلال هذا الرابط : https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk 

بعد الوصول
1- حجر صحي في المنزل أو في مكان الإقامة لمدة 10 أيام.

2- إجراء فحص  COVID-19  في اليوم الثاني أو قبله وفي اليوم الثامن أو بعده. يمكن إنهاء الحجر من خلال Test to release   عبر هذا الرابط  https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-test-to-release-for-international-travel 

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الرابط التالي: https://www.gov.uk/guidance/how-to-quarantine-when-you-arrive-in-england#changes-to-international-travel-rules
  

 
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