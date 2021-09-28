لبنان

قرداحي اتصل بنظيره المصري وشدد على أهمية التعاون المشترك

Lebanon 24
28-09-2021 | 07:11
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 تشاور وزير الاعلام جورج قرداحي هاتفيا مع نظيره المصري الدكتور حسين زين في الوضع الاعلامي العربي والتعاون بين الاعلامين اللبناني والمصري. وساد الاتصال جو من التفاهم حول القضايا التي تناولها التشاور.

وشدد الوزير قرداحي على "التعاون المشترك بين البلدين"، وتمنى على "الوزير المصري اعطاء تعليماته ليبقى استخدام تلفزيون لبنان للقمر الصناعي نايل سات متاحا خصوصا في ظل الضائقة المالية التي تحول دون سداد الاشتراكات التي تقارب النصف مليون دولار.

وأبدى الوزير المصري كل تجاوب، واكد للوزير قرداحي انه سيعطي تعليماته بهذا الشان.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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