​ وزير العدل استقبل وفدا من اهالي ضحايا وشهداء المرفأ

استقبل وزير العدل القاضي هنري الخوري عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم وفداً من لجان عائلات وضحايا وشهداء المرفأ في مكتبه في الوزارة.وأكد الوزير الخوري خلال اللقاء تضامنه الكامل مع الاهالي وقضيتهم المحقة كما اكد بعدما استمع الى هواجسهم في ظل التطورات الاخيرة بأن القضاء يقوم بعمله القانوني على أكمل وجه بالرغم من الضجة الكبيرة والدعايات الكثيرة مشددا على ضرورة وقف التهشيم والتشهير بالقضاء لان الامر يضعف وضع الجهتين اي الاهالي والقضاء كما اعرب عن ثقته بقضاة لبنان داعيا الى ترك القضية لمسارها القانوني لافتا الى ان له ملء الثقة بالقضاة المولجين متابعة الملف ولافتا الى عدم احقيته كوزير عدل التدخل في عمل القاضي او الاطلاع على تفاصيل الملف الا انه من المؤكد سيواكب الملف للتأكد من سلوكه المسار القانوني، كما تمنى خوري وقف حملات التشهير والتخوين ب القضاء اللبناني والقضاة لان الامر سيضعف القضية وسيؤخر الملف "فيما الهدف هو الوصول الى العدالة والحقيقة ضمن اتباع المسار القضائي القانوني"حطيطاثر اللقاء اعلن المتحدث باسم الضحايا ابراهيم حطيط: طلبنا من الوزير حماية العدل والعدالة في لبنان وجئنا لنرى ما هي امكانية حماية القانون والعدالة في لبنان خصوصا بعد القضايا التي تحصل، وبطبيعة الحال للوزير شخصيته الخاصة كونه قاض وهو يميل الى التحفظ ونحن نحترم هذا الامر.واعلن: سنقوم غدا عند الواحدة بتحرك اعتراضي قد ينبثق عنه مجموعة من التحركات لنحمي قضيتنا ولنحمي مسارها وستكون كل الخيارات مفتوحة، وسنضغط وسنقوم بتحركات عديدة ، ولدينا امل بان ترد الرئيسة رندة كفوري الطلب، ونحن لا نطلب منها الا ان تحكم بالعدل، ونتمنى على الرئيس نسيب ايليا ان يرد هذا الطلب ايضا لنصل ولمرة واحدة في لبنان الى الحقيقة والعدالة. واكرر دمنا لن يذهب هدرا وهذه المرة ليست ككل مرة.وعن من اتى بالنيترات وتسبب بهذه المجزرة قال حطيط:"هذه المسألة لا زالت قيد التحقيق لدى المحقق العدلي ونحن مثلنا مثل كل اللبنانيين ننتظر لمعرفة من أين اتت".المحامي الجميلاما المحامي بيار الجميل شقيق احد الضحايا فقال ان الوزير اكد لنا خلال اللقاء انه يريد الحقيقة والعدالة وهذا طلبنا،كما اكد لنا ان التهديد الذي طال القاضي بيطار يتابع وفقا للاصول.وقال:" في حال اي عرقلة أو تأخير في الملف فسنقوم بتحركات وندعو الشعب اللبناني ان يواكبنا غدا امام العدلية لاننا جميعا ضحية هذه الطبقة الفاسدة التي لا تدع القضاء يعمل وسننطلق غدا الى الخطة التي ستغير وجه لبنان.واكد ان كل اهل الضحايا هم يد واحدة ويشاركون في كل التحركات، وكلهم يريدون الحقيقة.