وزير الخارجية استقبل السفير البريطاني في لبنان

التقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب السفير البريطاني في لبنان ايان كولار في زيارة تعارف استفسر خلالها السفير كولار عن اولويات الحكومة والاصلاحات والتحضيرات للانتخابات، وجرى عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين.