لبنان

وزير الخارجية استقبل السفير البريطاني في لبنان

Lebanon 24
28-09-2021 | 07:25
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التقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب السفير البريطاني في لبنان ايان كولار في زيارة تعارف استفسر خلالها السفير كولار عن اولويات الحكومة والاصلاحات والتحضيرات للانتخابات، وجرى عرض  للعلاقات الثنائية بين البلدين.
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وزير الخارجية

سفير بريطانيا

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