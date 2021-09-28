العلامة فضل الله دعا الحكومة إلى الموازنة بين أولويات الناس والإصلاح

دعا العلامة السيد علي فضل الله في خلال درس التفسير القرآني الحكومة اللبنانية إلى "أن تعمل للتوازن بين ما هي متطلبات الناس الضرورية وبين التوجهات الإصلاحية". وشدد على "مراقبة الحكومة ومتابعتها في هذه المرحلة الصعبة ليكون نشاطها استثنائيا في فترتها الزمنية المحددة".وقال: "لا يمكن الإنكار بأن شيئا بدأ يتغير في المنطقة من حولنا، وأن نافذة الانفراجات في العلاقات الدولية والإقليمية فتحت قليلا، ولكن هذا التغيير لا يزال في بدايته وهو رهين الكثير من الشروط حتى يتطور ليمكن بعدها الحديث عن متغيرات حقيقية في المنطقة سوف ترخي بظلالها على لبنان وتفتح أمامه نوافذ للأمل ببداية السير على طريق الحلول".أضاف: "نأمل أن تكون الخطوات التي بدأت بالظهور وإن بطريقة حيية وخجولة بين الدول العربية هي خطوات حقيقية ناشئة من حاجة هذه الدول وشعوبها لإعادة اللحمة في ما بينها، لتنطلق عجلة التقدم في ذلك من خلال المصالح والقضايا العربية المشتركة، ولينعكس ذلك على العلاقة مع المحيط الإسلامي، ونحن كلنا نتساءل: كيف يمكن أن تسير خطى التطبيع مع العدو وهو مدان أصلا بهذه الوتيرة من السرعة بينما تبقى العلاقات العربية ـ العربية أو العلاقات العربية ـ الإسلامية على برودتها أو رهينة التعقيدات التي يعرفها الجميع".وقال: "نرى أن لبنان يحتاج في هذه المرحلة إلى معالجة من طريق العمل للتوازن بين متطلبات الناس الضرورية وبخاصة الطبقات الفقيرة التي تشعر بأنها باتت مسلوبة من كل شيء، وبين التوجهات ذات الطابع الإصلاحي الحقيقي والتي يمكن أن تفتح الأبواب للمساعدات الخارجية الضرورية التي لا تمس بسيادة البلد ووحدته ومستقبل أجياله".