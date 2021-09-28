لبنان

سيارة للصليب الأحمر تصطدم بهذا الحائط

Lebanon 24
28-09-2021 | 07:54
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فوجئت سيارة جيب تابعة للصليب الأحمراللبناني_فرع بشري ، تقل راهبتين وولد من ذوي الاحتياجات الخاصة، على الاوتوستراد في عبدين ، بسيارة متجهة عكس السير، ما أدى إلى اصطدامها بالحائط الاسمنتي ، وتعرض الركاب لرضوض متوسطة ، وحضرت على الفور سيارة تابعة للصليب الأحمر لاسعافهم.
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