لبنان

سلسلة لقاءات لقائد الجيش في اليرزة

Lebanon 24
28-09-2021 | 08:12
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، رئيس أركان الدفاع الايطالي الجنرال Enzo VECCIARELLI ترافقه السفيرة الإيطالية في لبنان السيدة Nicoletta BOMBARDIERE، وجرى التداول في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.
كما استقبل قائد القوات البحرية في القيادة الوسطى الأميركية الأدميرال Brad COOPER ترافقه السفيرة الأميركية السيدة Dorothy SHEA، وتناول البحث برنامج المساعدات العسكرية الأميركية الخاصة بالجيش اللبناني في إطار التعاون بين جيشي البلدين.
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