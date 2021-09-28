الخليل بحث مع زواره شؤونا صناعية مالية نقابية والهيئات الاقتصادية سلمته ورقة من 6 اقتراحات

استقبل وزير المالية يوسف الخليل وزير الصناعة جورج بوشكيان، في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون ورئيس بلدية برج حمود مارديك بوغوسيان. وتمحور الاجتماع حول مواضيع ترتبط بمصلحة الصناعيين ومسألة دفع مستحقات مطمر برج حمود - الجديدة.واجتمع الخليل بوفد من نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان برئاسة النقيب سركيس صقر، في حضور مدير المالية العامة بالوكالة جورج معراوي وتم البحث في الأمور التالية:1 - توطيد العلاقات بين وزارة المالية والنقابة.2 -العمل على تبادل المعلومات والخبرات التي تساعد على خلق ثقافة مهنية وضرائبية ومالية والعمل على تعميمها وتشجيعها.3 - العمل على تطوير مختلف الأنظمة والإجراءات التي تضعها الوزارة وتعنى بها النقابة والمنتسبين إليها والمكلفين بشكل عام.4 - العمل على تعزيز التعاون في المجالات التي تطال الاقتصاد الوطني.والتقى الوزير الخليل وفدا من الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيس الهيئة محمد شقير وتم البحث في تداعيات الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا على القطاعات الإنتاجية.وقال شقير بعد اللقاء:" تمنينا التوفيق للوزير الخليل بمهامه الصعبة في هذه الظروف وأكدنا له كما أكدنا للرئيس نجيب ميقاتي أننا إلى جانبه كهيئة اقتصادية. وسلمناه ورقة تتضمن ستة اقتراحات درسناها في وقت سابق لإنقاذ ما تبقى من اقتصاد وما تبقى من مؤسسات وسيكون لنا معه اجتماعات قريبة للغوص في تفاصيل هذه الاقتراحات".وفي سياق آخر، استقبل وزير المالية يوسف الخليل رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران والمدعي العام للديوان القاضي فوزي خميس ورئيسة غرفة الديوان القاضية نيللي ابي يونس وقاضي الحسابات الأول محمد غادر.وتسلم الخليل من بدران تقريرا عن قطع حساب موازنة العام 2019 والموازنات الملحقة.وأكد بدران أن "الديوان مستمر في تدقيق باقي الحسابات التي أحيلت إليه في العام 2019".