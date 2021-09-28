السفارة النروجية والمركز اللبناني للأعمال نظما المنتدى السادس للأعمال المتعلقة بالألغام

أعلن الجيش عبر صفحته على "فيسبوك" ان السفارة النروجية في لبنان والمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام نظمتا في فندق لانكستر بلازا- بيروت، "المنتدى السادس للأعمال المتعلقة بالألغام"، في حضور عدد من سفراء الدول والجهات المانحة والمنظمات والجمعيات العاملة في مجال العمليات الإنسانية للأعمال المتعلقة بالألغام في لبنان.شارك في المنتدى ممثلون عن النرويج، هولندا، الولايات المتحدة الامريكية، اليابان، فرنسا، السويد، فنلندا، المانيا، اسبانيا، كندا، بالاضافة الى ممثل عن الاتحاد الاوروبي وممثلين عن المنظمات والجمعيات:UNDP, UNHCR, UNIFIL, UNMAS, UNICEF, MAG, DCA, HI, NPA وممثل عن جامعة البلمند.