لبنان

10 حالات وفاة... كم بلغ عدد إصابات كورونا؟

Lebanon 24
28-09-2021 | 08:56
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أفادت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 543 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 10 حالات وفاة في لبنان.
 

 
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وزارة الصحة العامة

لبنان

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