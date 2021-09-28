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لبنان
وزير الاقتصاد استقبل وفدا من جمعية شركات الضمان
Lebanon 24
28-09-2021
|
09:29
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استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام اليوم وفدا من جمعية شركات الضمان برئاسة ايلي نسناس، حيث تمت مناقشة المواضيع التي تسعى الجمعية الى معالجتها وسبل ايجاد الحلول لها والتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة .
بعد الاجتماع قال نسناس :اولا هنأنا الوزير سلام على منصبه الجديد متمنين له النجاح لما يخدم الاقتصاد الوطني وتقدمنا بمذكرة تلخص واقع التأمين في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وتطرقنا الى اهم ما ورد في هذه المذكرة ومنها مشروع القانون المتعلق بتنظيم حركة الاموال capital control .
ووضعناه في اجواء المفاوضات الجارية مع نقابات الاطباء والمستشفيات والمختبرات حول دخول المؤمنين الى المستشفيات بعد الانهيار الحاصل في سعر الصرف.
وأنهى نسناس تصريحه بشكر الوزير سلام على تجاوبه مع اقتراحات الجمعية وبالتمني له النجاح في مهمته الشاقة.
ومن جهته شددّ الوزير سلام على ضرورة الحفاظ على قطاع الضمان وإشراك الجمعية في وضع الحلول لمعالجة أزمات المرحلة الراهنة خصوصاً في ظل تردي الاوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار وقضية انفجار مرفأ بيروت.
وتابع الوزير سلام مع وزير البيئة د. ناصر ياسين عمل اللجنة الفنية المشتركة لمعالجة تداعيات الاضرار التي أصابت الاهراءات نتيجة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 والتي أصدرت تقريرها الأولي والذي يتضمن اقتراحات الحلول بحسب الأولوية لمعالجة تداعيات هذه الاضرار.
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