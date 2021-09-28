إطلاق نار كثيف وتوقف الحركة في الشارع الرئيسي... ماذا يحصل في بلدة برج العرب؟

تطور إشكال فردي بين أفراد من عائلتي حمزة وحمد الى تبادل لاطلاق نار كثيف ضمن نطاق بلدة برج العرب، الامر الذي تسبب بتوقف الحركة في الشارع الرئيسي وأقفلت المحال التجارية أبوابها موقتا.

وتحاول القوى الامنية ضبط الوضع واعادة الهدوء.