لبنان

لبنان... كيف توزعت أصوات المغتربين في إنتخابات 2018؟

Lebanon 24
28-09-2021 | 10:07
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ذكرت الدولية للمعلومات ان قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الرقم 44/2017 حقق حلم مئات اللبنانيين بإعطائهم الحق بالمشاركة في الانتخابات النيابية التي جرت في أيار 2018 من أماكن أقامتهم في الخارج وليس في بالانتقال إلى لبنان سواء على نفقتهم الشخصية أو على نفقات الأحزاب والمرشحين، لكن المشاركة ولأسباب متعددة جاءت خجولة ودون التوقعات.

أعداد المقترعين

بلغ عدد الناخبين المسجلين للاقتراع في الخارج 82,965 ناخباً اقترع منهم 46,799 مقترعاً أي بنسبة 56.4% وقد شكلوا نسبة 2.5% فقط من إجمالي المقترعين.

توزع المقترعين على الأحزاب

توزعت أصوات المقترعين على الأحزاب والقوى السياسية كما يلي، وقد حازت كل من القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر على العدد الأكبر.

  • حزب القوات اللبنانية 8,568 صوتاً
  • التيار الوطني الحر 8,206 صوتاً
  • حركة أمل 4,731 صوتاً
  • حزب الله 4,273 صوتاً
  • تيار المستقبل 3,210 صوتاً
  • "المجتمع المدني" 2,379 صوتاً
  • الحزب التقدمي الاشتراكي 2,226 صوتاً
  • جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية 1,324 صوتاً
  • حزب المرده 1,120 صوتاً
  • حزب الكتائب 1,086 صوتاً
  • ميشال معوض 867 صوتاً
  • حزب الطشناق 745 صوتاً
  • الحزب السوري القومي الاجتماعي 562 صوتاً
  • تيار العزم 398 صوتاً
  •  النائب فؤاد مخزومي 259 صوتاً
  • النائب نعمة إفرام 169 صوتاً
  • الكتلة الشعبية (ميريام سكاف) 102 صوت
  • النائب سيزار معلوف 104
  • النائب ميشال الضاهر 98
  • الجماعة الإسلامية 63 صوتاً

 

 
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