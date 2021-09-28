لبنان... كيف توزعت أصوات المغتربين في إنتخابات 2018؟

ذكرت الدولية للمعلومات ان قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الرقم 44/2017 حقق حلم مئات اللبنانيين بإعطائهم الحق بالمشاركة في الانتخابات النيابية التي جرت في أيار 2018 من أماكن أقامتهم في الخارج وليس في بالانتقال إلى لبنان سواء على نفقتهم الشخصية أو على نفقات الأحزاب والمرشحين، لكن المشاركة ولأسباب متعددة جاءت خجولة ودون التوقعات.

أعداد المقترعين

بلغ عدد الناخبين المسجلين للاقتراع في الخارج 82,965 ناخباً اقترع منهم 46,799 مقترعاً أي بنسبة 56.4% وقد شكلوا نسبة 2.5% فقط من إجمالي المقترعين.

توزع المقترعين على الأحزاب

توزعت أصوات المقترعين على الأحزاب والقوى السياسية كما يلي، وقد حازت كل من القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر على العدد الأكبر.