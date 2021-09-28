اشكال عائلي واطلاق للنار

تطور إشكال عائلي بين آلـ "شخيدم" و آلـ "حمد" في منطقة برج العرب في عكار إلى تبادل إطلاق نار من أسلحة حربية وقد تسبب الرصاص إلى تضرر عدد من المنازل المجاورة للإشكال فيما حضرت قوّة من الجيش إلى المكان وضربت طوقاً أمنيًا في المنطقة والعمل جارعلى ملاحقة مطلقي النار تمهيداً لتوقيفهم.