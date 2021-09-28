في طرابلس... جريح في حادث سير (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط جريح نتيجة حادث سير على اوتوستراد الملولة في طرابلس، حيث تم اسعافه من قبل فرق الاسعاف ونقله الى المستشفى بعد تعرضه لاصابه في الرأس و قد عرف ان المصاب يدعى "ع.ب."





