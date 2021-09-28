لبنان

في طرابلس... جريح في حادث سير (صورة)

Lebanon 24
28-09-2021 | 10:14
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط جريح نتيجة حادث سير على اوتوستراد الملولة في طرابلس، حيث تم اسعافه من قبل فرق الاسعاف ونقله الى المستشفى  بعد تعرضه لاصابه في الرأس و قد عرف ان المصاب يدعى "ع.ب."
 



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حادث سير

طرابلس

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