لبنان

إيمان غادرت منزل ذويها في البازورية منذ 3 أيام ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

Lebanon 24
28-09-2021 | 10:28
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة القاصر المفقودة:

إيمان أحمد الأحمد (مواليد عام 2007، سوريّة)
التّي خرجت من منزل ذويها الكائن في بلدة البازوريّة- صور بتاريخ 25-09-2021، ولم تعُد حتّى الساعة.

لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر المخيّمات في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 741474-07 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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