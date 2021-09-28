إيمان غادرت منزل ذويها في البازورية منذ 3 أيام ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:بناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة القاصر المفقودة:إيمان أحمد الأحمد (مواليد عام 2007، سوريّة)التّي خرجت من منزل ذويها الكائن في بلدة البازوريّة- صور بتاريخ 25-09-2021، ولم تعُد حتّى الساعة.لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر المخيّمات في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 741474-07 للإدلاء بما لديهم من معلومات.