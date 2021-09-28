الحاج حسن ترأس اجتماعا لتطوير قطاع الصيد البحري وبحث مع الموسوي وشري شؤونا انمائية

ترأس وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن اجتماعا للمؤسسات والمنظمات والنقابات العاملة في تطوير قطاع الصيد البحري، ضم الممثل المقيم بالانابة لمنظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" ايتيان كاريم، الى ممثلين عن نقابات الصيادين والهيئة العامة لمصائد الاسماك في البحر المتوسط وعن "المركز الدولي لصون الطبيعة" وعن وزارة الزراعة، وتطرق البحث الى قطاع الصيد البحري في لبنان والمعوقات المشاكل التي حدت من تطوره وتقدمه.وعرضت نقابات الصيد حاجات العاملين في القطاع، وفي مقدمها توفير الضمانات الاجتماعية والصحية والتأمينات الاقتصادية، وضعف قدرات الصيادين لتوفير الاستثمارات المطلوبة لتطوير القطاع.وأكد الوزير الحاج حسن سعيه "لتطوير قطاع صيد الاسماك ليكون قطاعا متطورا ومنتجا كما ونوعا، وتوفير البنية القانونية المطلوبة بالتعاون مع ممثلي الصيادين، والتوجه نحو الجهات الدولية المانحة لدعم القطاع في هذه المرحلة الحساسة وتحمل مسؤوليتنا الوطنية إلى جانبكم".المجلس اللبناني لمصنعي الحليبواستقبل الوزير الحاج حسن وفدا من "المجلس اللبناني لمصنعي الحليب ومشتقاته"، في حضور المدير العام للوزارة المهندس لويس لحود، حيث تطرق البحث الى المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع تصنيع الحليب ومشتقاته من الالبان والاجبان وتحسين جودة الحليب وتطوير القطيع الحيواني وتحديثه.وشدد الوزير الحاج حسن على "الحس الوطني العالي للعاملين في القطاعات الزراعية المختلفة"، مؤكدا "أهمية تحقيق رؤية شاملة"، لافتا الى "أن هناك حلقة ربط يجب تشكيلها بين مختلف القطاعات في ظل الظروف الحالية"، معلنا أن وزارة الزراعة "ستواكب كل القطاعات لمساعدتها على التقدم، في ظل الأزمة الكبيرة التي نعاني منها ومن آثارها على الجميع، الا ان ارادتنا لتوفير الحلول بالتعاون تبقى الاقوى وأملنا كبير بمساعدتنا من قبل الاشقاء والاصدقاء لمواجهة الصعاب".نقابات مربي المواشي وانتاج الحليبكما استقبل الوزير الحاج حسن وفدا من "نقابات مربي المواشي وانتاج الحليب"، وتطرق البحث الى واقع القطاع ومعالجة المشاكل التي تواجه المربين في ظل الازمة الاقتصادية وضعف قدرات المربين عن مواجهة متطلبات تطوير القطيع الحيواني".وأكد الوزير الحاج حسن "بذل الجهود لاعادة تحريك وتطوير هذا القطاع المرتبط حيويا بقطاع الاعلاف وقطاع تصنيع الحليب وانتاج الالبان والاجبان وتوفير التوازن بين القطاعات الثلاثة لما فيه خير الجميع".الموسوي وشريواستقبل الحاج حسن عضوي كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور إبراهيم الموسوي وأمين شري وتطرق البحث الى شؤون زراعية وانمائية.