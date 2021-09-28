لبنان

تعميم متعلق باقتراع المغتربين... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
28-09-2021 | 10:39
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أصدر وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب تعميما الى جميع البعثات  الديبلوماسية اللبنانية في الخارج حدد فيه موعد تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للاقتراع في الانتخابات النيابية 2022 وذلك ابتداء من الاول من شهر تشرين الاول المقبل ولغاية العشرين من تشرين الثاني ٢٠٢١. 

وذلك من خلال اعتماد التسجيل الالكتروني عبر الدخول الى الموقع المخصص للتسجيل https://diasporavote.mfa.gov.lb  أو الدخول الى موقع الوزارة الرسمي www.mfa.gov.lb أوالحضور شخصياً الى البعثة الدبلوماسية الأقرب أو بموجب كتاب موقع ومثبت وفقاً للأصول شرط ان يُبرز  المغترب اللبناني  بطاقة هوية لبنانية أو اخراج قيد لبناني أو جواز سفر لبناني وبطاقة إقامة في البلد الأجنبي أو هوية أجنبية أو جواز سفر أجنبي أو جواز سفر لبناني ممهور بتأشيرة هجرة أو بإجازة عمل، أو رخصة قيادة أجنبية.
 وطلب الوزير بو حبيب من كل البعثات الديبلوماسية اللبنانية المعنية تكثيف الجهود لحث المغتربين على التسجيل.
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