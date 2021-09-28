مجلس الوزراء في بعبدا الرابعة بعد ظهر غد ورئيس الوزراء الاردني في بيروت

يقوم رئيس وزراء الاردن بشر الخصاونة بزيارة رسمية الى لبنان مساء غد الاربعاء على رأس وفد وزاري. وسيجري محادثات رسمية مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي . كما يلتقي رئيس الجمهورية ميسال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.الى ذلك سيعقد مجلس الوزراء جلسة عادية في موعدها المقرر عند الرابعة بعد ظهر غد في القصر الجمهوري .