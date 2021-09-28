لبنان

مجلس الوزراء في بعبدا الرابعة بعد ظهر غد ورئيس الوزراء الاردني في بيروت

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-09-2021 | 10:41
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يقوم رئيس وزراء  الاردن بشر الخصاونة بزيارة رسمية الى لبنان مساء غد الاربعاء على رأس وفد وزاري. وسيجري محادثات رسمية مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي . كما يلتقي رئيس الجمهورية ميسال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
 الى ذلك سيعقد مجلس الوزراء جلسة عادية في موعدها المقرر عند الرابعة بعد ظهر غد في القصر الجمهوري .

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