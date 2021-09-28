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لبنان
أبي المنى واصل تلقي الاتصالات واستقبال الشخصيات المهنئة بتوليه مشيخة العقل
Lebanon 24
28-09-2021
|
10:55
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واصل الشيخ سامي أبي المنى تلقي الاتصالات المهنئة بتوليه مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز، وأبرزها اليوم من الرئيس المكلف السابق السفير مصطفى أديب، المطران بولس مطر، مطران اللاذقية جورج خوام، المطران كيرلس بسترس، المفتي السابق الشيخ محمد رشيد قباني، الأب فادي ضو، مدير الإدارة في الجيش اللواء مالك شمص، رئيسة مركز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في عاليه ناديا أبو زين الحسنية، زياد الصايغ، مديرة الخدمات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية رندا ابو حمدان.
وإستقبل ابي المنى وفدا كبيرا من وكالة داخلية الغرب في الحزب التقدمي الإشتراكي، ضم عضو مجلس القيادة في الحزب الدكتور ياسر ملاعب، وكيل الداخلية بلال جابر، معتمدين، مديري فروع، وحشد كبير من الحزبيين، إضافة إلى الاتحاد النسائي التقدمي ومنظمة الشباب التقدمي، رئيس بلدية مجدليا نعمان مطر.
وتحدث جابر باسم الوفد مهنئا إياه بتوليه منصب مشيخة العقل، مشيدا ب"الإمكانات العلمية والاجتماعية والدينية التي يتمتع بها، وبالدور الذي قام به شيخ العقل نعيم حسن في المرحلة السابقة".
واستقبل أيضا المدير العام لمؤسسة الأسواق الاستهلاكية زياد شيا، وفد "اللقاء التقدمي للأساتذة الجامعيين" برئاسة الدكتورة منى رسلان، التي تحدثت باسم الوفد مشيدة ب"اختيار الشيخ أبي المنى لهذا الموقع"، مثنية على "مؤهلاته والإمكانات التي يتمتع بها".
كذلك، استقبل وفدا من صناعيي البقاع برئاسة نقولا أبو فيصل، عميد المعهد العالي للدكتوراه في الجامعة اللبنانية الدكتور إبراهيم محسن، المقدم وجدي كليب، مدير المبيعات في معمل سبلين سهيل كليب، وفدا من الجالية الدرزية في كندا ضم معتمد مشيخة العقل في مونتريال عادل حاطوم، معتمد المشيخة في تورونتو الشيخ يوسف يحيى، رئيس الجمعية الدرزية في أوتاوا سلمان عبد الخالق وعضو هيئتها الإدارية خالد رشيد يرافقهم المربي شفيق يحيى.
واستقبل أيضا وفدا من رواد وقيادة جمعية الكشاف المسلم في لبنان برئاسة الأمين العام فيصل غزال، ووفدا كبيرا من بلدة الكحلونية - الشوف ضم مشايخ ورئيس البلدية والمختار وفاعليات وأعضاء هيئة فرع الحزب التقدمي الإشتراكي وعددا من أبناء البلدة.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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