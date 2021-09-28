إعادة التيار الكهربائي إلى محطة سرقت سابقاً في كفرشلان الضنية

قامت شركة "bus" بإعادة التيار الكهربائي إلى محطة (محول) عثمان التي تقع في أول بلدة كفرشلان - الضنية، والتي تغذي نصف منطقة البياض ونصف بلدة كفرشلان، بعدما كانت قد سرقت قبل فترة، وأدى ذلك إلى انقطاع الكهرباء عن مناطق تتعذى منها.وكانت 3 محطات (محولات) قد تعرضت للسرقة في أوقات سابقة وأدت سرقتها إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق، وهي إضافة إلى محطة عثمان، محطة صوان في بلدة كفرشلان أيضا، ومحطة الشعار في بلدة بخعون.