سرّ بارز ينكشف عن أزمة البنزين.. لهذا السبب تختفي الطوابير

توقع عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أن "يصدر غداً جدول تسعير جديد للمحروقات"، مشيراً إلى أنّ "مخزون المحروقات الموجود لدى الشركات يحتاج إلى التجديد باستمرار، والكميات التي جرى تسليمها في الأسواق مؤخراً تعتبرُ كافية لانتهاء ظاهرة الطوابير".



وأوضح البراكس في حديث عبر "لبنان24" أن "قيام مصرف لبنان بفتح اعتمادات لشركات عديدة مجتمعة مع بعضها لتفريغ البواخر هو الذي ساهم في تنفيس الأزمة"، مشيراً إلى أنه "في حال استمرت هذه الآلية فإن فترة الانفراج ستزداد أكثر فأكثر".



وقال البراكس إنّ "ما يحدد وجود أزمة من عدمها هو الكميات المتوفرة والتي تلبي السوق المحلي وليس رفع الدعم"، مشيراً إلى أن "تحرير سعر البنزين سيدفع الشركات المستوردة للبحث عن الدولار في السوق الموازية من أجل الاستيراد، الأمر الذي سيزيد الضغط على الدولار وبالتالي فإن سعره سيرتفع".



واقترح البراكس أن يُبادر مصرف لبنان إلى تأمين الدولار للشركات المستوردة كون لديه مصادر عديدة يمكن من خلالها تأمين الدولار، وقال: "يمكن لمصرف لبنان أن يلعب دور الصرّاف، وأن يكون قِبلة الشركات لاستلام الدولار بحسب سعر السوق، وهذه الآلية مُمكنة". واقترح البراكس أن يُبادر مصرف لبنان إلى تأمين الدولار للشركات المستوردة كون لديه مصادر عديدة يمكن من خلالها تأمين الدولار، وقال: "يمكن لمصرف لبنان أن يلعب دور الصرّاف، وأن يكون قِبلة الشركات لاستلام الدولار بحسب سعر السوق، وهذه الآلية مُمكنة".



بدورها، قالت عضو المجلس الإستشاري للمبادرة اللبنانية للنفط والغاز "LOGI"، والخبيرة في شؤون حوكمة الطاقة ديانا القيسي لـ"لبنان24" إن "الحلول التي تحصل على صعيد المحروقات هي ترقيعية، وليس لدينا حلول طويلة الأمد"، وأضافت: "رفع الدعم حصل ولكن من دون خطة بديلة، والمطلوب دائماً تفعيل الدولة لدورها الرقابي لمعرفة نوع المحروقات وجودته".



وشدّدت القيسي على وجوب أن "تكون هناك تنافسية عادلة تمنع خلق كارتيلات نفطية تتحكم بسعر المحروقات"، داعية إلى "ضبط الحدود غير الشرعية لأن وجود معابر غير مضبوطة سيزيد من تهريب المحروقات إلى سوريا والتي تبيع البنزين بسعر أغلى من لبنان، وهو الأمر الذي قد يفتح شهية التجار للربح".