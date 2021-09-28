لبنان

سرّ بارز ينكشف عن أزمة البنزين.. لهذا السبب تختفي الطوابير

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
28-09-2021 | 11:28
A-
A+
Doc-P-868947-637684507039718887.jpg
Doc-P-868947-637684507039718887.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقع عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أن "يصدر غداً جدول تسعير جديد للمحروقات"، مشيراً إلى أنّ "مخزون المحروقات الموجود لدى الشركات يحتاج إلى التجديد باستمرار، والكميات التي جرى تسليمها في الأسواق مؤخراً تعتبرُ كافية لانتهاء ظاهرة الطوابير".

وأوضح البراكس في حديث عبر "لبنان24" أن "قيام مصرف لبنان بفتح اعتمادات لشركات عديدة مجتمعة مع بعضها لتفريغ البواخر هو الذي ساهم في تنفيس الأزمة"، مشيراً إلى أنه "في حال استمرت هذه الآلية فإن فترة الانفراج ستزداد أكثر فأكثر". 

وقال البراكس إنّ "ما يحدد وجود أزمة من عدمها هو الكميات المتوفرة والتي تلبي السوق المحلي وليس رفع الدعم"، مشيراً إلى أن "تحرير سعر البنزين سيدفع الشركات المستوردة للبحث عن الدولار في السوق الموازية من أجل الاستيراد، الأمر الذي سيزيد الضغط على الدولار وبالتالي فإن سعره سيرتفع".

واقترح البراكس أن يُبادر مصرف لبنان إلى تأمين الدولار للشركات المستوردة كون لديه مصادر عديدة يمكن من خلالها تأمين الدولار، وقال: "يمكن لمصرف لبنان أن يلعب دور الصرّاف، وأن يكون قِبلة الشركات لاستلام الدولار بحسب سعر السوق، وهذه الآلية مُمكنة". 

بدورها، قالت عضو المجلس الإستشاري للمبادرة اللبنانية للنفط والغاز "LOGI"، والخبيرة في شؤون حوكمة الطاقة ديانا القيسي لـ"لبنان24" إن "الحلول التي تحصل على صعيد المحروقات هي ترقيعية، وليس لدينا حلول طويلة الأمد"، وأضافت: "رفع الدعم حصل ولكن من دون خطة بديلة، والمطلوب دائماً تفعيل الدولة لدورها الرقابي لمعرفة نوع المحروقات وجودته". 

وشدّدت القيسي على وجوب أن "تكون هناك تنافسية عادلة تمنع خلق كارتيلات نفطية تتحكم بسعر المحروقات"، داعية إلى "ضبط الحدود غير الشرعية لأن وجود معابر غير مضبوطة سيزيد من تهريب المحروقات إلى سوريا والتي تبيع البنزين بسعر أغلى من لبنان، وهو الأمر الذي قد يفتح شهية التجار للربح".

ومع هذا، فقد أكدت القيسي على ضرورة أن يكون هناك خطة شاملة للمواصلات والنقل في ظل عدم قدرة شريحة واسعة من الشعب اللبناني على استخدام السيارات بسببِ ارتفاع سعر صفيحة البنزين. 


لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:30 | 2021-09-28
13:00 | 2021-09-28
12:29 | 2021-09-28
16:36 | 2021-09-28
16:19 | 2021-09-28
15:53 | 2021-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website