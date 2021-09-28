بلدية راشيا تسلمت 7500 ليتر من المازوت الايراني لتشغيل مولدات الكهرباء

تسلمت بلدية راشيا مساء اليوم 7500 ليتر من المازوت الايراني لتشغيل مولدات الكهرباء والآبار الارتوازية، على أن تشكل هذه الكمية حصة اسبوعية تتولى توزيعها "شركة الامانة" للمحروقات.

وكانت مدينة راشيا مركز القضاء قد شهدت انقطاعا حادا في التيار الكهربائي وحرمان احيائها من مياه الشفة جراء انقطاع مادة المازوت وعدم القدرة على شرائها سواء بالسعر الرسمي او بوساطة السوق السوداء.

وفي هذا المجال، لاقت الخطوة ارتياحا ًلدى المواطنين بعد معاناة الايام والاسابيع السابقة.