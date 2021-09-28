لبنان

دبور عرض مع فرونتسكا أوضاع المخيمات في لبنان

Lebanon 24
28-09-2021 | 11:36
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استقبل سفير دولة فلسطين اشرف دبور اليوم، وكيل الامين العام للامم المتحدة والمنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.

واطلع دبور المسؤولة الاممية، بحسب بيان للسفارة، على "ما تقوم به سلطات الاحتلال من ممارسات على الارض الفلسطينية مخالفة بذلك كافة قرارات الشرعية الدولية، ومحاولات تهويد مدينة القدس، وبخاصة ما تقوم به يوميا من استباحة قطعان مستوطنيه للمسجد الاقصى واقتحامه وتدنيس للمقدسات الاسلامية والمسيحية، في محاولة لفرض واقع جديد تنفيذا للمشروع الصهيوني بتهويد المسجد الاقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا، كما حدث في الحرم الابراهيمي".

كما وضع دبور فرونتسكا في صورة "اوضاع المخيمات الفلسطينية من كافة النواحي الحياتية والظروف المعيشية الصعبة"، مؤكداً على "ضرورة التزام المجتمع الدولي بالقيام بواجباته وتحمل مسؤولياته والعمل على تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وتنفيذ القرارات الدولية بحق العودة، ودعم وكالة الاونروا للقيام بواجباتها والايفاء بالالتزامات المترتبة عليها لتوفير الحياة الكريمة لشعبنا اللاجىء لحين عودته الى ارض وطنه".
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