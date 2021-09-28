دبور عرض مع فرونتسكا أوضاع المخيمات في لبنان

استقبل سفير دولة فلسطين اشرف دبور اليوم، وكيل الامين العام للامم المتحدة والمنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.

واطلع دبور المسؤولة الاممية، بحسب بيان للسفارة، على "ما تقوم به سلطات الاحتلال من ممارسات على الارض الفلسطينية مخالفة بذلك كافة قرارات الشرعية الدولية، ومحاولات تهويد مدينة القدس، وبخاصة ما تقوم به يوميا من استباحة قطعان مستوطنيه للمسجد الاقصى واقتحامه وتدنيس للمقدسات الاسلامية والمسيحية، في محاولة لفرض واقع جديد تنفيذا للمشروع الصهيوني بتهويد المسجد الاقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا، كما حدث في الحرم الابراهيمي".