لبنان

فياض بعد لقائه عودة: هدفنا تأمين تغذية إضافية لشبكة كهرباء لبنان

Lebanon 24
28-09-2021 | 11:40
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استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض، الذي قال بعد الزيارة: "بعد أخذ حكومتنا الثقة في مجلس النواب، كان من البديهي والطبيعي أن أزور سيدنا المطران عودة لأخذ بركته بما أني مثله ابن الكورة. وفي الوقت نفسه، إني أسكن في بيروت، وهو راعي لأبرشية المدينة كلها".

وأضاف: "استمعت إلى توجيهاته وآرائه وهواجس الناس، ووضعته في جو المعاناة والمشاكل الصعبة التي يعانيها قطاع الطاقة، وكيف سنعمل من أجل تحسين هذا الوضع لأن هدفنا في الدرجة الأولى تأمين تغذية إضافية لشبكة كهرباء لبنان، بما يسمح للناس الحصول على تغذية أكثر وبكلفة أقل من كلفة المولدات الخاصة التي يتكبدونها اليوم".

وتابع: "كانت الجلسة مفيدة وغنية وطالت أكثر من المتوقع. لقد سمعت من سيدنا أفكارا بناءة سنبني عليها حتى نقوم بهذا القطاع ونؤدي دورنا الذي سيكون صعبا، لكننا نأمل أن ننجح في العمل باتجاه تحسين الوضع".
 
 
 
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