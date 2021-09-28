لبنان

سلام تابع مع ياسين عمل اللجنة المشتركة لمعالجة تداعيات أضرار الاهراءات

Lebanon 24
28-09-2021 | 12:09
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استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام اليوم، وفداً من جمعية "شركات الضمان" برئاسة إيلي نسناس، حيث تمت مناقشة المواضيع التي تسعى الجمعية إلى معالجتها وسبل إيجاد الحلول لها والتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة .

نسناس
 
بعد الاجتماع، قال نسناس: "أولا، هنأنا الوزير سلام بمنصبه الجديد، متمنين له النجاح لما يخدم الاقتصاد الوطني. وتقدمنا بمذكرة تلخص واقع التأمين في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، وتطرقنا إلى أهم ما ورد في هذه المذكرة، ومنها مشروع القانون المتعلق بتنظيم حركة الأموال capital control".

أضاف: "لقد وضعناه في أجواء المفاوضات الجارية مع نقابات الأطباء والمستشفيات والمختبرات حول دخول المؤمنين المستشفيات بعد الانهيار الحاصل في سعر الصرف".

وشكر نسناس لJ"سلام تجاوبه مع اقتراحات الجمعية"، متمنيا له "النجاح في مهمته الشاقة".

سلام
 
من جهته، شدد سلام على "ضرورة الحفاظ على قطاع الضمان وإشراك الجمعية في وضع الحلول لمعالجة أزمات المرحلة الراهنة، خصوصا في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار وقضية انفجار مرفأ بيروت".

عمل اللجنة الفنية
 
وكذلك، تابع سلام مع وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين عمل اللجنة الفنية المشتركة لمعالجة تداعيات الأضرار التي أصابت الاهراءات، نتيجة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب، والتي أصدرت تقريرها الأولي الذي يتضمن اقتراحات الحلول بحسب الأولوية لمعالجة تداعيات هذه الأضرار.
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