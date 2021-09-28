ماكرون سيبحث مع ولي عهد السعودية الوضع في لبنان قريبا

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن "تواصلا سيحصل بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي عهد السعودية محمد بن سلمان قريبا"، وأضافت أن " ماكرون سيبحث مع بن سلمان قضايا المنطقة والوضع في لبنان"، بحسب ما أفادت قناة "الحدث".



