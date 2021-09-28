لبنان

ماكرون سيبحث مع ولي عهد السعودية الوضع في لبنان قريبا

Lebanon 24
28-09-2021 | 12:07
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أعلنت الرئاسة الفرنسية أن "تواصلا سيحصل بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي عهد السعودية محمد بن سلمان قريبا"، وأضافت أن "ماكرون سيبحث مع بن سلمان قضايا المنطقة والوضع في لبنان"، بحسب ما أفادت قناة "الحدث".

 
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لبنان

ماكرون

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