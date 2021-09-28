لبنان

تحرك أمام منزل رئيس محكمة الاستئناف في بيروت.. ماذا يجري؟

Lebanon 24
28-09-2021 | 12:21
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تنفذ مجموعة من الناشطين في هذه الاثناء تحركاً امام منزل رئيس محكمة الاستئناف في بيروت القاضي نسيب ايليا في مزرعة يشوع والذي يعود له البت بطلب الرد المقدم من النائب نهاد المشنوق ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في قضية انفجار المرفأ امام محكمة الاستئناف.

ورفع المعتصمون اللافتات المطالبة بالحقيقة والعدالة، كما رفعوا صوراً لعدد من ضحايا الانفجار للسياسيين المرتبطة اسماؤهم بهذا الملف.

واعتبر المتظاهرون ان "طلب الرد غير قانوني وان محكمة الاستئناف غير مختصة"، داعين الى "اسقاط الحصانات ومحاسبة الجناة"، كما أكدوا "الاستمرار في تحركاتهم وان دم الشهداء لن يذهب هدرا".
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