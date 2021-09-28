إلى جميع المواطنين.. خبرٌ هام عن الكهرباء والتغذية

قالت مصادر "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" إنّه جرى تشغيل مولدات إضافيّة في العديد من المعامل الحرارية، الأمر الذي رفع طاقة الانتاج إلى 570 ميغاواط حالياً بعدما وصلت إلى 500 ميغاواط قبل أيام قليلة.

وأوضحت المصادر أنّ يوم الخميس سنتهي عقود البواخر التركية الموجودة في الذوق والجيّة، على أن تطفئ مولداتها بشكل كاملٍ خلال بضعة أيام قبل الرحيل.

وكانت معلومات أفادت بأنّ الشحنة الثانية من الفيول العراقي، وهي نحو 30 ألف طن، ستصل إلى المياه اللبنانية يوم غدٍ الأربعاء حيث سيجري فضّ عروض المناقصة لشهر تشرين الثاني، من أجل استقدام 35 ألف طن من الغاز أويل.