فياض استقبل السفير الروسي وبحثٌ في العلاقات الثنائية

إستقبل وزير الطاقة والمياه د. وليد فياض في مكتبه في الوزارة السفير الروسي الكسندر روداكوف على رأس وفد في زيارة بروتوكولية للتعارف، وتطرق البحث الى العلاقات الثنائية بين روسيا ولبنان لا سيما في مجال الطاقة.

وأكد الوزير فياض على أهمية التعاون بين البلدين في ظل الوضع القائم وحاجات لبنان المُلحة في هذه القطاعات الحيوية.



بدوره أعرب السفير الروسي عن رغبة الشركات الروسية بمتابعة الإستثمار في لبنان من خلال رزمة مشاريع قّدمت في هذا الاطار.