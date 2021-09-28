لبنان

سفير الصين: نأمل أن تشكّل الحكومة الجديدة فرصة لبداية الخروج من الأزمة

Lebanon 24
28-09-2021 | 13:11
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أعلنت الجمعية العربية - الصينية في بيان، ان "السفير الصيني في لبنان تشيان مينجيان زار الجمعية العربية الصينية، وكان في استقباله رئيس الجمعية قاسم طفيلي ونائبيه الدكتور بيار الخوري والدكتور جميل حديب، وجرى عرض لنشاطات الجمعية المتركزة حول تشجيع التعاون في سبيل التنمية بين الصين والدول العربية ولبنان بشكل خاص في ظل الازمة المالية التي تعصف به".

وعبر مينجيان عن "تعاطفه مع لبنان"، املا ان "تشكل الحكومة الجديدة فرصة لبداية الخروج من الازمة".
 
كذلك، أبدى مينجيان تقديره لكوادر الجمعية واثنى على نشاطاتها، متمنياً "المزيد من العمل في سبيل التنمية والمستقبل المزدهر لشعب لبنان وشعوب المنطقة العربية".

وعرضت الجمعية لمينجيان "موجزاً عن مشروعاتها القائمة والمستقبلية خاصة في مجالات دعم الشباب وتشجيع مبادرات الطاقة المتجددة في المناطق والاقضية والقرى، وما يشكله ذلك من عناصر تساعد في تخطي ازمة الطاقة وميزانية العائلة على المدى الطويل".
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