لبنان

سعر البنزين قد يرتفع غداً.. إليكم الثمن المتوقع للـ20 ليتراً

Lebanon 24
28-09-2021 | 13:37
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تتجه الأنظار، يوم غدٍ الأربعاء، إلى الجدول الجديد لأسعار المحروقات والتي من المتوقع أن تزداد تبعاً لسعر الدولار في السوق.

ومن الممكن أن يزداد سعر صفيحة البنزين يوم غدٍ في حال جرى التسعير على أساس سعر الدولار في منصة "صيرفة" والذي بلغ اليوم 14500 ليرة لبنانية.

وخلال الأسبوع الماضي، جرى تحديد سعر صفيحة البنزين على أساس سعر دولار "صيرفة" الذي كان 14 ألف ليرة. وهنا، فإنّ الصفيحة وصلت إلى 210 آلاف ليرة في حال تمّ احتسابها بـ15 دولاراً (14 ألف ليرة * 15 دولاراً = 210 آلاف ليرة).

أما في ما خصّ التسعيرة الجديدة، وبناء لدولار 14500 ليرة، فإنّ سعر صفيحة البنزين قد يتجاوز الـ217 ألف ليرة لبنانية.

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