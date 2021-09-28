لبنان

إطلق نار كثيف في عكار لهذا السبب

Lebanon 24
28-09-2021 | 13:44
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يسمع في أرجاء بلدة ببنين في عكار إطلاق نار كثيف بالهواء إثر خروج أحد المواطنين من السجن، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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عكار

إطلاق نار

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