جنبلاط عرض مع حنفي وعربيد فرص استنهاض الاقتصاد اللبناني

استقبل رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط الامين العام لاتحاد الغرف العربية ووزير التموين والتجارة السابق في مصر الدكتور خالد حنفي ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، في حضور النائب هادي ابو الحسن.وجرى خلال اللقاء "استعراض الواقع الاقتصادي والتنموي لجمهورية مصر العربية والواقع اللبناني، وتم البحث في كيفية الاستفادة من التجربة والأفكار والفرص التي مرت بها مصر في سبيل تطوير الواقع اللبناني واستنهاض الاقتصاد اللبناني نحو الأفضل".