"كورونا" ينتشر مجدداً في حرار.. ونداءٌ من خلية الأزمة

دعت إدارة خلية الأزمة في بلدة حرار ببيان، "الأهالي الى ضرورة التشدد بأخذ الحيطة والحذر من عودة انتشار الفيروس في بلدتنا، بشكل متسارع خلال الأسبوع الفائت"، مذكرة بـ"ضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة من استعمال الكمامة والمعقمات والحفاظ على التباعد الإجتماعي المطلوب، وضرورة التسجيل على المنصة لحجز موعد لأخذ اللقاح".واشارت الى انه "لوحظ خلال الأيام القليلة الماضية ظهور نتائج إيجابية ضمن البلدة يحمل اصحابها الفيروس"، وأضافت: "لذا ننبه المواطنين من هذا الامر، وسنبدأ من تاريخ الغد بوضع جدول بأسماء المصابين لأخذ الحذر وتنبيه المخالطين بضرورة الحجر".واعلنت الخلية أنها "تضع إمكانياتها بخدمة السكان في حرار"، آملة "من كل من لديه أي اعراض، الإتصال بالخط الساخن الموجود على صفحة خلية أزمة حرار لأخذ التوجيهات اللازمة، ونأمل التعاون معنا للعمل على حصر انتشار الفيروس".