عزالدين أعلنت تخصيص محطة بنزين ثانية للعاملين بالقطاع الصحي في صور

أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين "استمرارها في جهودها ضمن مبادرة تخصيص محطات وقود للقطاع الصحي في قضاء صور، طالما استمرت أزمة المحروقات في لبنان والى حين عودة الانتظام الى سوق المحروقات اللبناني".

وجاء كلام عز الدين خلال قيامها بالاشراف على بدء تسليم البنزين للعاملين في القطاع الصحي في محطة ثانية في صور، خصصت ايام محددة للمسجلين على المنصة المختصة.واعلنت عزالدين ان "2050 طبيب/ة وعامل صحي تسجلوا على المنصة حتى الآن، يعملون في 23 مؤسسة صحية ورعائية ودور مسنين وذوي حاجات خاصة"، وأضافت: "كذلك، تمّ ضم الصيادلة واطباء الاسنان الى شرائح المستفيدين وعملية التسجيل مستمرة عبر المنصة وان اي زيادة تحصل في كمية البنزين ستنعكس مباشرة زيادة في عدد المستفيدين".واشارت الى ان "السعي مستمر من اجل توسيع الشرائح، آخذين بعين الاعتبار اي خلل حصل خلال الفترة الماضية، والعمل من اجل تفاديه، ما يسمح للعاملين في القطاع الصحي بالحصول على البنزين من دون الاضطرار لتقضية ساعات طويلة في الطوابير، ما ينعكس سلبا على انتظام العمل الصحي والطبي".