لبنان

عزالدين أعلنت تخصيص محطة بنزين ثانية للعاملين بالقطاع الصحي في صور

Lebanon 24
28-09-2021 | 14:04
A-
A+
Doc-P-868999-637684600558969799.jpg
Doc-P-868999-637684600558969799.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين "استمرارها في جهودها ضمن مبادرة تخصيص محطات وقود للقطاع الصحي في قضاء صور، طالما استمرت أزمة المحروقات في لبنان والى حين عودة الانتظام الى سوق المحروقات اللبناني".
 
وجاء كلام عز الدين خلال قيامها بالاشراف على بدء تسليم البنزين للعاملين في القطاع الصحي في محطة ثانية في صور، خصصت ايام محددة للمسجلين على المنصة المختصة.

واعلنت عزالدين ان "2050 طبيب/ة وعامل صحي تسجلوا على المنصة حتى الآن، يعملون في 23 مؤسسة صحية ورعائية ودور مسنين وذوي حاجات خاصة"، وأضافت: "كذلك، تمّ ضم الصيادلة واطباء الاسنان الى شرائح المستفيدين وعملية التسجيل مستمرة عبر المنصة وان اي زيادة تحصل في كمية البنزين ستنعكس مباشرة زيادة في عدد المستفيدين".

واشارت الى ان "السعي مستمر من اجل توسيع الشرائح، آخذين بعين الاعتبار اي خلل حصل خلال الفترة الماضية، والعمل من اجل تفاديه، ما يسمح للعاملين في القطاع الصحي بالحصول على البنزين من دون الاضطرار لتقضية ساعات طويلة في الطوابير، ما ينعكس سلبا على انتظام العمل الصحي والطبي".
 
وناشدت عزالدين "المستفيدين من المحطتين تفهم الظروف الخاصة المتعلقة بكمية البنزين المحدودة التي يمكنهم الحصول عليها".

كما توجهت عز الدين بالشكر الى الدكتور سامي عز الدين صاحب المحطة ووحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات صور، وجددت الشكر الى "الجيش اللبناني وكل من ساهم في انجاح المبادرة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:28 | 2021-09-28
12:30 | 2021-09-28
13:00 | 2021-09-28
12:29 | 2021-09-28
16:36 | 2021-09-28
16:19 | 2021-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website