السيد: "حدا بيشتري العرباية قبل ما يأمّن الحصان؟"

غرد النائب جميل السيد عبر "تويتر" قائلاً: "الحكومة تفكّر بإنتخابات مبكرة في آذار.. حتى تصير، لازم تتأمّن 3 شروط: الكهرباء كل الليل لفرز الأصوات لأنو الزعبرة بالعتمة - البنزين لإنتقال المقترعين ومازوت لمراكز الإقتراع - إنترنت بين المراكز ووزارة الداخلية".وأضاف متسائلاً: "إنتخابات مبكّرة؟! حدا بيشتري العرباية قبل ما يأمّن الحصان؟!".