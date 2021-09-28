لبنان

جريح إثر حادث صدم في جونية

Lebanon 24
28-09-2021 | 15:48
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صدمت سيارة مساء اليوم في جونية، رجلاً سورياً في العقد الرابع من العمر، ما أدى إلى إصابته بجروح ورضوض.
ووفقاً للوكالة الوطنية للاعلام، فقد سارعت إلى المكان عناصر مركز جونية في الدفاع المدني وقدمت للجريح الإسعافات الأولية، ونقلته إلى مستشفى سيدة لبنان الجامعي لتلقي العلاج.
 
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