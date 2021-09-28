لبنان

هل سيتم إقرار تعرفة جديدة للنقل؟

Lebanon 24
28-09-2021 | 15:53
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قال رئيس إتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس، "أننا ننتظر عمل هذه الحكومة لناحية خطة النقل"، مشيراً إلى أن "هناك جلسة مع وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية للبحث في هذه المسألة".
وفي مقابلة تلفزيونية، رأى طليس أنه "لو جرى إقرار خطة النقل في الفترة السابقة، لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم"، مشيراً إلى أن "الحكومة جادة في العمل على حل المشاكل، لكن العبرة في الخواتيم".
وأضاف: "لا يمكن فرض تعرفة معينة على السائق، بسبب الغلاء الحاصل وإرتفاع سعر المحروقات الذي سيزيد سعره عمّا هو عليه".
 
ورأى طليس أنه "من الضروري إقرار خطة الدعم، التي طورها أيضاً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي"، موضحاً أن "خطة دعم قطاع النقل البري لن تقر غداً في جلسة مجلس الوزراء لأنها غير مذكورة في جدول الأعمال"، وقال: "في حال لم تقر الخطة خلال أسبوع، سيكون لدينا موقف آخر، وسأدعو لإجتماع وسنضع تعرفة جديدة".
 
 
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