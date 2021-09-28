تركيب أجهزة إنارة ودعم البنى التحتية في أميون بدعم من برنامج الأمم المتحدة

تعمل بلدية أميون على تركيب إنارة عامة ودعم البنى التحتية وقطاع الطاقة في البلدة، وذلك في إطار "مبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان"، الممولة من الحكومة البريطانية والمنفذة بالتعاون مع البلدية، التي توجهت بالشكر إلى "كل فرد يسعى ويساهم في إنجاح عمل تنموي ذات طابع اجتماعي وسياحي، من خلال دعم المجتمعات المحلية والعمل على تحسين التماسك الاجتماعي والمساعدة على بث روح الطمأنينة في البلدة، ويساعد في سند العجلة الاقتصادية".