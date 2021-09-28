لبنان

تركيب أجهزة إنارة ودعم البنى التحتية في أميون بدعم من برنامج الأمم المتحدة

Lebanon 24
28-09-2021 | 16:36
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تعمل بلدية أميون على تركيب إنارة عامة ودعم البنى التحتية وقطاع الطاقة في البلدة، وذلك في إطار "مبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان"، الممولة من الحكومة البريطانية والمنفذة بالتعاون مع البلدية، التي توجهت بالشكر إلى "كل فرد يسعى ويساهم في إنجاح عمل تنموي ذات طابع اجتماعي وسياحي، من خلال دعم المجتمعات المحلية والعمل على تحسين التماسك الاجتماعي والمساعدة على بث روح الطمأنينة في البلدة، ويساعد في سند العجلة الاقتصادية".
 
 
 
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