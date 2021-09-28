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لبنان
تجاوز نقاط الخلاف
Lebanon 24
28-09-2021
|
17:01
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يسعى مسؤول كببير إلى تجاوز نقاط الخلاف مع فريق أساسي، والانتقال إلى عمل يؤدي إلى نتيجة متوخاة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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