لبنان

تجاوز نقاط الخلاف

Lebanon 24
28-09-2021 | 17:01
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يسعى مسؤول كببير إلى تجاوز نقاط الخلاف مع فريق أساسي، والانتقال إلى عمل يؤدي إلى نتيجة متوخاة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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