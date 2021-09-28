لبنان

أولوية المساعدة الاجتماعية لأسلاك في القطاع العام

Lebanon 24
28-09-2021 | 17:08
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أعطيت الأولوية لأسلاك بعينها، في ما خصّ المساعدة المالية الاجتماعية لموظفي وأجراء القطاع العام، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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