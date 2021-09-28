إنطلاقة حكومة "معاً للإنقاذ" اليوم

قالت مصادر وزارية لـ"اللواء" أن "جلسة مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا تعدّ الانطلاقة الاولى لحكومة "معاً للإنقاذ" بعد نيلها الثقة.

وأشارت إلى أن "المجلس قد يناقش مواضيع من خارج جدول الأعمال إذا كان هناك ما يدعو إلى ذلك على أن نتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إلى فرنسا تحضر في كلمته أمام الوزراء".