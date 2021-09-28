شرف الدين لـ"اللواء": ميقاتي قد يقدّم شرحاً وافياً حول زيارة فرنسا

قال وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين لـ"اللواء" أن "هناك توقّعاً بأن يقدم الرئيس ميقاتي شرحاً وافيا حول هذه الزيارة وتشكيل لجنة مالية اقتصادية للمتابعة".