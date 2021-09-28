لبنان

شرف الدين لـ"اللواء": ميقاتي قد يقدّم شرحاً وافياً حول زيارة فرنسا

Lebanon 24
28-09-2021 | 17:27
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قال وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين لـ"اللواء" أن "هناك توقّعاً بأن يقدم الرئيس ميقاتي شرحاً وافيا حول هذه الزيارة وتشكيل لجنة مالية اقتصادية للمتابعة".
المصدر: اللواء
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عصام شرف الدين

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